Результаты голосования на выборах президента Украины 2019: Зеленский сохраняет лидерство с 30,26%

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-01T18:48:43+03:00

Согласно предварительным результатам голосования на выборах президента Украины 2019, у ближайшего конкурента шоумена в два раза меньше голосов - 15,98% [видео]

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, ЦИК Украины продолжает публиковать предварительные результаты голосования на выборах президента Украины 2019. Так, к настоящему времени обработано уже 90,70% протоколов.

При этом шоумен Владимир Зеленский по-прежнему сохраняет лидерство: у него 30,26% голосов. На втором месте идет действующий глава незалежной Петр Порошенко с 15,98%, а следом за ним - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддержали 13,36% избирателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине прошли президентские выборы. Тогда на пост главы государства претендовали 39 кандидатов. Однако определиться с первого раза у граждан незалежной не получилось: как ожидается, 21 апреля состоится второй тур выборов, в котором, судя по всему, сойдутся Зеленский и Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700564" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU