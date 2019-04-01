Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

СЕГОДНЯ 20:18 2019-04-01T20:18:23+03:00

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В понедельник, 1 апреля, появилась информация о том, что у российских границ был замечен американский ядерный бомбардировщик. Как выяснилось, Boeing B-52H Stratofortress приближался к границам Калининградской области.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы Фэйрфорд, расположенной на территории Великобритании, и направился к российской границе «для отработки бомбометания по базе Балтийского флота».

Стоит отметить, что в последнее время иностранные разведывательные самолеты все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Причем в МИД РФ считают, что подобные действия ведут к «расширению пространства хаоса».

К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта разведку в районе Ленинградской и Псковской областей провел самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A, а у границ Калининградской области - Boeing RC-135V. Кроме того, в тот же день патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен у Черноморского побережья России.

ИСТОЧНИК KP.RU