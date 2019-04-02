Самолет главы МИД ФРГ приземлился в Нью-Йорке со сломанным шасси
Правительственный немецкий самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр», на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетел из Берлина в Нью-Йорк, приземлился в аэропорту со сломанным шасси, сообщает Focus.
Из-за неполадок лайнер не смог самостоятельно припарковаться, и его пришлось отбуксировать к месту стоянки, о чем изданию рассказал пилот воздушного судна.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас 1 апреля прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять председательство Германии в Совете Безопасности ООН.
Стоит отметить, что это не первый инцидент с самолетом немецкого правительства. Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки этого же лайнера, после чего Минобороны ФРГ решило купить для нее новый самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU