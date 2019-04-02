2019-04-02T01:24:35+03:00
В мире

Самолет главы МИД ФРГ приземлился в Нью-Йорке со сломанным шасси

Правительственный лайнер Airbus A340 «Конрад Аденауэр» не смог сам припарковаться, его пришлось буксировать к месту стоянки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Германии Хайко МаасМинистр иностранных дел Германии Хайко МаасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительственный немецкий самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр», на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетел из Берлина в Нью-Йорк, приземлился в аэропорту со сломанным шасси, сообщает Focus.

Из-за неполадок лайнер не смог самостоятельно припарковаться, и его пришлось отбуксировать к месту стоянки, о чем изданию рассказал пилот воздушного судна.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 1 апреля прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять председательство Германии в Совете Безопасности ООН.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с самолетом немецкого правительства. Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки этого же лайнера, после чего Минобороны ФРГ решило купить для нее новый самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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