Самолет главы МИД ФРГ приземлился в Нью-Йорке со сломанным шасси

СЕГОДНЯ 01:16 2019-04-02T01:24:35+03:00

Правительственный лайнер Airbus A340 «Конрад Аденауэр» не смог сам припарковаться, его пришлось буксировать к месту стоянки

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Правительственный немецкий самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр», на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетел из Берлина в Нью-Йорк, приземлился в аэропорту со сломанным шасси, сообщает Focus.

Из-за неполадок лайнер не смог самостоятельно припарковаться, и его пришлось отбуксировать к месту стоянки, о чем изданию рассказал пилот воздушного судна.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 1 апреля прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять председательство Германии в Совете Безопасности ООН.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с самолетом немецкого правительства. Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки этого же лайнера, после чего Минобороны ФРГ решило купить для нее новый самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU