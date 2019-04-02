Зеленский вдвое опережает Порошенко по итогам обработки 97,8% бюллетеней

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-02T09:23:52+03:00

На третьем месте закрепилась Юлия Тимошенко, а замыкают пятерку лидеров Юрий Бойко и Анатолий Гриценко

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский все еще лидирует по количеству избирательских голосов. По итогам подсчета данных 97,79% бюллетеней он набрал уже 30,26%, опережая действующего главу государства Петра Порошенко (15,92%) почти вдвое.

Третьем место, согласно сайту Центральной избирательной комиссии Украины, сохраняет за собой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,38% голосов. На четвертом расположился кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11,66%), а замыкает пятерку лидеров глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,92%).

1,18% бюллетеней признаны недействительными

При этом 1,18% протоколов к настоящему моменту были признаны недействительными.

Напомним, что очередные выборы президента Украина состоялись в воскресенье, 31 марта. "Комсомольская правда" вела онлайн-трансляцию голосования. Уже сейчас понятно, что будет второй тур выборов - об этом официально сообщили в ЦИК страны. Борьбу за пост продолжат Зеленский и Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU