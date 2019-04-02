2019-04-02T09:23:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский вдвое опережает Порошенко по итогам обработки 97,8% бюллетеней

На третьем месте закрепилась Юлия Тимошенко, а замыкают пятерку лидеров Юрий Бойко и Анатолий Гриценко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Шоумен Владимир Зеленский на выборах президентаШоумен Владимир Зеленский на выборах президентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский все еще лидирует по количеству избирательских голосов. По итогам подсчета данных 97,79% бюллетеней он набрал уже 30,26%, опережая действующего главу государства Петра Порошенко (15,92%) почти вдвое.

Третьем место, согласно сайту Центральной избирательной комиссии Украины, сохраняет за собой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,38% голосов. На четвертом расположился кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11,66%), а замыкает пятерку лидеров глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,92%).

1,18% бюллетеней признаны недействительными

1,18% бюллетеней признаны недействительными

При этом 1,18% протоколов к настоящему моменту были признаны недействительными.

Напомним, что очередные выборы президента Украина состоялись в воскресенье, 31 марта. "Комсомольская правда" вела онлайн-трансляцию голосования. Уже сейчас понятно, что будет второй тур выборов - об этом официально сообщили в ЦИК страны. Борьбу за пост продолжат Зеленский и Порошенко.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
WP: Дети убитого журналиста Хашукджи получили от Саудовской Аравии компенсации
Около 22% россиян не имеют доступа к централизованной канализации
Еще одна женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Помпео обсудил "российскую агрессию" с главой МИД Румынии
Минфин предложил дополнить Налоговый кодекс новыми главами
Погода в Москве на 2 апреля 2019 года: тепло и без осадков
Названа вероятная причина крушения самолета совладелицы S7
Во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко
Пушков посмеялся над Климкиным, поздравившим украинцев с окончанием договора о дружбе с Россией
Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители
Глава МВБ США распорядилась ускорить развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой
В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев
Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Депутат ВР рассказал, что будет, если президентом Украины станет Зеленский
Мадуро сменил главу Минэнерго Венесуэлы
Британский парламент опять отверг все альтернативы по Brexit
Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности