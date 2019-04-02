Адвокат планирует снова добиваться экспертизы на вменяемость российского хакера Евгения Никулина

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-02T11:22:35+03:00

Адвокат Евгения Никулина уверен, что его подзащитный нуждается в лечении у психиатра. ФОТО: стоп-кадр с видео

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Россиянин Евгений Никулин ждет суда в США. Он находится в тюрьме Сан-Франциско и нуждается в срочной медицинской помощи, отмечает его адвокат Аркадий Бух. Но пока получить ее не удается, так как сторона обвинения препятствует и совсем скоро обвиняемого ждет суд присяжных.

- Мы будем добиваться назначения повторной экспертизы, которая определит степень вменяемости Евгения Никулина. Ему становится все хуже, и он вряд ли сможет продержаться на суде, а уж заставлять его выступать перед присяжными и вовсе издевательство. Частный психиатр, с которым мы сотрудничаем, дистанционно смог установить, что у Евгения есть серьезные проблемы. Диагноз разглашать я не имею права, но все очень серьезно, - рассказал адвокат.

Никулин спокойно общается на любые темы, но как только речь заходит об обвинении, он будто «выключается». Скорее всего, в суде он тоже поведет себя неадекватно. Процесс только усугубит состояние россиянина, уверен юрист.

Ранее проведенная экспертиза показала, что Никулин вменяем и может присутствовать на суде присяжных.

- Дело в том, что это обследование делали психологи, а здесь уже нужны психиатры. Поэтому на предстоящем слушании в апреле защита будет добиваться того, чтобы судья назначил повторное обследование, — сказал газете «Известия» Аркадий Бух.

Никулин был задержан в 2016 году в Праге. Америка обвинила его в кибератаках на крупные компании страны. Сразу после ареста россиянин был направлен в пражскую психиатрическую больницу «Богнице», где, по словам предыдущего адвоката, его клиент подвергся карательной психиатрии. Ему внутривенно вводили глюкозу и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Сам Никулин несколько раз утверждал, что его принуждают создаться во вмешательстве в выборный процесс в США.

ИСТОЧНИК KP.RU