2019-04-02T14:08:53+03:00
Выборы президента Украины 2019

Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным

По словам Александра Данилюка, вопросу о компетенции кандидата в президенты Украины отпадут после того, как он представит свою команду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский готов к проведению переговоров с лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое заявление сделал советник шоумена, экс- министр финансов страны Александр Данилюк

"Однозначно готов. Любые переговоры", сказал политик в эфире телеканала ICTV.

При этом он подчеркнул, что к таким мероприятиям надо обязательно заранее готовиться, поскольку ни один человек не способен провести обсуждение подобного уровня без предварительной проработки.

Что касается вопросов относительно компетентности Зеленского в качестве возможного главы государства, то все они, по словам Данилюка, отпадут сразу же после того, как он покажет свою команду.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее шоумен уже заявлял о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах. При этом политик намерен требовать от России возвращения территорий и денежные компенсации.

Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР
Появилось первое фото с места взрыва мины в Санкт-Петербурге
Песков подтвердил сообщения о визите Нетаньяху в Москву
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов первого тура выборов
Кремль: вопрос выделения Белоруссии кредита в $600 млн прорабатывается
Российские пограничники задержали браконьеров, ловивших краба в Японском море
Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео
Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки
В Ингушетии 14 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета
Тимошенко получила максимальное количество голосов в колонии, где отбывала срок
В Москве и по области ожидается потепление выше климатической нормы
На астероиде Бенну увидели 52-метровый валун
Путин примет нового президента Казахстана в среду
В Германии закрыли последнюю норковую ферму
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф
Власти Германии: основных версий авиакатастрофы в Эгельсбахе пока нет
Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных
Ученые назвали простой способ быстро поднять настроение
Россияне стали жаловаться на укусы клещей
Госдума вводит льготы для многодетных семей