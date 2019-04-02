Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский готов к проведению переговоров с лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое заявление сделал советник шоумена, экс- министр финансов страны Александр Данилюк
"Однозначно готов. Любые переговоры", сказал политик в эфире телеканала ICTV.
При этом он подчеркнул, что к таким мероприятиям надо обязательно заранее готовиться, поскольку ни один человек не способен провести обсуждение подобного уровня без предварительной проработки.
Что касается вопросов относительно компетентности Зеленского в качестве возможного главы государства, то все они, по словам Данилюка, отпадут сразу же после того, как он покажет свою команду.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее шоумен уже заявлял о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах. При этом политик намерен требовать от России возвращения территорий и денежные компенсации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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