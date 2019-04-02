Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-02T14:08:53+03:00

По словам Александра Данилюка, вопросу о компетенции кандидата в президенты Украины отпадут после того, как он представит свою команду

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский готов к проведению переговоров с лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое заявление сделал советник шоумена, экс- министр финансов страны Александр Данилюк

"Однозначно готов. Любые переговоры", сказал политик в эфире телеканала ICTV.

При этом он подчеркнул, что к таким мероприятиям надо обязательно заранее готовиться, поскольку ни один человек не способен провести обсуждение подобного уровня без предварительной проработки.

Что касается вопросов относительно компетентности Зеленского в качестве возможного главы государства, то все они, по словам Данилюка, отпадут сразу же после того, как он покажет свою команду.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее шоумен уже заявлял о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах. При этом политик намерен требовать от России возвращения территорий и денежные компенсации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700518" frameborder="0"></iframe> Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU