Пентагон: США смогут убедить Турцию купить системы Patriot вместо С-400
США смогут убедить Турцию купить американские ракетные системы Patriot вместо российских С-400, считает исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
"Я ожидаю, что мы решим эту проблему, так что они (Турция) будут иметь надлежащее военное оборудование, то есть Patriot и F-35", - сказал Шанахан, передает агентство Reuters.
Он отметил, что США могут передать Турции истребители F-35, предназначенные для Анкары и расположенные сейчас на военно-воздушной базе Люк в Аризоне.
Напомним, в ноябре 2016 года стало известно о российско-турецких переговорах о поставках комплексов С-400. В сентябре 2017 года российская сторона подтвердила информацию о заключения договора.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, что покупка Анкарой российских С-400 делает невозможным использование Турцией новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU