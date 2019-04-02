2019-04-02T21:20:04+03:00
В мире

Пентагон: США смогут убедить Турцию купить системы Patriot вместо С-400

И.о. главы ведомства Патрик Шанахан отметил, что турецкая сторона будет иметь "надлежащее военное оборудование"
Екатерина БОЛГОВА
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США смогут убедить Турцию купить американские ракетные системы Patriot вместо российских С-400, считает исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Я ожидаю, что мы решим эту проблему, так что они (Турция) будут иметь надлежащее военное оборудование, то есть Patriot и F-35", - сказал Шанахан, передает агентство Reuters.

Он отметил, что США могут передать Турции истребители F-35, предназначенные для Анкары и расположенные сейчас на военно-воздушной базе Люк в Аризоне.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно о российско-турецких переговорах о поставках комплексов С-400. В сентябре 2017 года российская сторона подтвердила информацию о заключения договора.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, что покупка Анкарой российских С-400 делает невозможным использование Турцией новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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