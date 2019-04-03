Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет теплой: осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-03T07:05:23+03:00

Синоптики Гидрометцентра России рассказали, какой будет погода в Москве на 3 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет относительно теплой и солнечной. Небольшая облачность все же ожидается, однако в целом небо останется ясным. Осадков также не предвидится.

Температура воздуха днем прогреется до 7..9 градусов тепла, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до минусовых отметок - от -3 до -1. При этом возможен небольшой ветер. Воздушные потоки северо-восточного ветра разовьют скорость 5-10 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что атмосферное давление в среду также будет повышенным - примерно 758 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в целом апрель в России будет достаточно теплым. В большинстве регионов температура будет держаться на уровне чуть выше месячной нормы. Однако ночами все еще держится минусовая температура, поэтому снимать зимние куртки, во всяком случае москвичам, пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU