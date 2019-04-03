2019-04-03T07:05:23+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет теплой: осадков не ожидается

Синоптики Гидрометцентра России рассказали, какой будет погода в Москве на 3 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Воздух прогреется до 7..9 градусов теплаВоздух прогреется до 7..9 градусов теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет относительно теплой и солнечной. Небольшая облачность все же ожидается, однако в целом небо останется ясным. Осадков также не предвидится.

Температура воздуха днем прогреется до 7..9 градусов тепла, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до минусовых отметок - от -3 до -1. При этом возможен небольшой ветер. Воздушные потоки северо-восточного ветра разовьют скорость 5-10 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что атмосферное давление в среду также будет повышенным - примерно 758 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в целом апрель в России будет достаточно теплым. В большинстве регионов температура будет держаться на уровне чуть выше месячной нормы. Однако ночами все еще держится минусовая температура, поэтому снимать зимние куртки, во всяком случае москвичам, пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС
Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года
Участников протеста в Венесуэле обстреляли с вертолета
Брюссель может предложить Лондону отложить Brexit до следующего года
Во флоридскую резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка
Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски
Полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle
Суд США отклонил апелляцию приговоренного к 27 годам тюрьмы россиянина Селезнева
Адвокат считает, что Кокорина и Мамаева скоро выпустят из-под стражи
Постпред США при НАТО: Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
В Россию перестанут ввозить спрей-антисептик «Септолете плюс»
США не теряют надежды убедить Турцию отказаться от покупки С-400
Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов
В Москве неизвестный набросился с ножом на женщину, она умерла
Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»
Рогозин рассказал о строящемся лунном корабле
США считают Иран виновным в гибели более 600 своих солдат в Ираке
Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными
Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе
Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали