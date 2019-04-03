2019-04-03T07:31:06+03:00
Происшествия

Участников протеста в Венесуэле обстреляли с вертолета

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Инцидент случился на одной из акций протестаИнцидент случился на одной из акций протестаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неизвестные обстреляли участников протестной акции в венесуэльском городе Кабимас штата Сулия. Атака осуществлялась прямо с вертолета.

На кадрах видеоролика, опубликованного Twitter телеканала VPI видно, что в небе над улицами проносится винтовая машина. В этот момент люди на земле пытаются спрятаться в укрытиях и зданиях, поскольку с борта вертолета, предположительно, ведется стрельба.

Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. Кто именно стоит за атакой, также неизвестно.

Между тем, несколькими днями ранее протестующие в Каракасе также подверглись нападению. Сайт kp.ru писал о том, что группа неизвестных мужчин в гражданской одежде открыла огонь из автоматов по участникам демонстрации, выражающих недовольство проблемами с электричеством в стране. В результате их действий пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС
Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года
Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет теплой: осадков не ожидается
Брюссель может предложить Лондону отложить Brexit до следующего года
Во флоридскую резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка
Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски
Полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle
Суд США отклонил апелляцию приговоренного к 27 годам тюрьмы россиянина Селезнева
Адвокат считает, что Кокорина и Мамаева скоро выпустят из-под стражи
Постпред США при НАТО: Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
В Россию перестанут ввозить спрей-антисептик «Септолете плюс»
США не теряют надежды убедить Турцию отказаться от покупки С-400
Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов
В Москве неизвестный набросился с ножом на женщину, она умерла
Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»
Рогозин рассказал о строящемся лунном корабле
США считают Иран виновным в гибели более 600 своих солдат в Ираке
Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными
Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе
Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали