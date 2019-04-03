Участников протеста в Венесуэле обстреляли с вертолета

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-03T07:31:06+03:00

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало

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Неизвестные обстреляли участников протестной акции в венесуэльском городе Кабимас штата Сулия. Атака осуществлялась прямо с вертолета.

На кадрах видеоролика, опубликованного Twitter телеканала VPI видно, что в небе над улицами проносится винтовая машина. В этот момент люди на земле пытаются спрятаться в укрытиях и зданиях, поскольку с борта вертолета, предположительно, ведется стрельба.

Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. Кто именно стоит за атакой, также неизвестно.

Между тем, несколькими днями ранее протестующие в Каракасе также подверглись нападению. Сайт kp.ru писал о том, что группа неизвестных мужчин в гражданской одежде открыла огонь из автоматов по участникам демонстрации, выражающих недовольство проблемами с электричеством в стране. В результате их действий пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU