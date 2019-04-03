Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-03T11:21:28+03:00

Глава государства заявил, что решение об отставке было принято им сознательно и по собственной воле

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимавший свой пост с 1999 года, заявил об уходе в отставку. Текст его послания главе Конституционного совета страны был опубликован информационным порталом TSA.

"Имею честь уведомить вас о своем решении прекратить полномочия в качестве главы государства со 2 апреля 2019 года. Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, позволить им вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего, чего они вполне обоснованно желают", - говорится в документе. По словам Бутефлики, его решение необходимо в том числе для защиты граждан Алжира от "потенциально опасных изменений".

В своем заявлении Бутефлика также отметил, что верит в "гордый и достойный Алжир, сохраняющий свое текущее положение". "Желаю алжирскому народу самого лучшего", - заключил Бутефлика.

В 2019 году 82-летний Бутефлика заявил о намерении в очередной раз баллотироваться на пост президента страны. Решение президента, состояние здоровья которого в последние годы сильно ухудшилось, вызвало недовольство части жителей страны; в марте в Алжире состоялся ряд митингов.

ИСТОЧНИК KP.RU