Более чем в 30 регионах России зафиксирован рост смертности населения

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-03T11:39:26+03:00

Жители села умирают в среднем на года раньше горожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число женщин репродуктивного возраста продолжает снижаться, а сельские жители все также умирают раньше, чем горожане

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По итогам прошлого года в 32 регионах России зафиксирован рост смертности населения. За 12 месяцев его численность сократилась на 99,7 тысячи человек. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности", - подчеркнула заместитель председателя правительства.

По ее словам, сейчас возможности властей по обеспечению естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости весьма ограничены, поскольку женщин репродуктивного возраста становится все меньше. На данный момент их насчитывается около 35 млн человек.

При этом сельские жители все также умирают чаще, чем горожане (на целых 14%), и живут почти на два года меньше. Голикова уточнила, что с целью исправления сложившейся ситуация принимаются меры по повышению уровня оказания медицинской помощи таким россиянам. Только в 2019 году в эксплуатацию будет введено дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов, а в 2020-м заменят еще 1200 зданий с высокой степенью износа, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Росстат назвал основные причины смертности мужчин и женщин в России.

ИСТОЧНИК KP.RU