2019-04-03T15:10:12+03:00
Экономика

Правительство Украины разрешило снизить цены на газ для населения

Стоимость топлива будет устанавливать "Нафтогаз" на основе конъюнктуры рынка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценамПравительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Правительство Украины обязало компанию "Нафтогаз" снижать стоимость природного газа для населения в случае, если на рынке складывается соответствующая конъюнктура. Таким образом власти отказались от фиксированных цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднее арифметическое цен на газ, которые госкомпания предлагает промпотребителям на условиях предоплаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Здесь же уточняется, что если цены на газ для промышленности будут расти, то "Нафтогаз" должен будет предоставлять топливо населению, как и раньше - по фиксированной стоимости. Нововведение вступает в силу с апреля 2019 года. При этом ожидается сохранение тенденции падения цен на газ до декабря 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года тарифы на газ для жителей незалежной были повышены на 23,5% - до 8500 гривен за тысячу кубометров (порядка 18 тысяч рублей). В апреле 2019 года этот показатель должен был увеличиться еще на 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орден
Эксперт усомнился в корректности рейтинга безопасности регионов
Путин заявил о поддержке иностранных инвесторов
Для изготовления корпуса кораблей предлагают применять частицы алмазов
"Замечательный артист": Михаил Пореченков прокомментировал смерть Алексея Булдакова
На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
"С юмором человек был всегда": актер Вилле Хаапасало об Алексее Булдакове
В Китае мужчина крутил роман сразу с 19 женщинами и жил за их счет
Опубликован список лучших авиакомпаний в мире
Причина смерти Алексея Булдакова: у актера оторвался тромб
Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако