Правительство Украины разрешило снизить цены на газ для населения

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-03T15:10:12+03:00

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Правительство Украины обязало компанию "Нафтогаз" снижать стоимость природного газа для населения в случае, если на рынке складывается соответствующая конъюнктура. Таким образом власти отказались от фиксированных цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднее арифметическое цен на газ, которые госкомпания предлагает промпотребителям на условиях предоплаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Здесь же уточняется, что если цены на газ для промышленности будут расти, то "Нафтогаз" должен будет предоставлять топливо населению, как и раньше - по фиксированной стоимости. Нововведение вступает в силу с апреля 2019 года. При этом ожидается сохранение тенденции падения цен на газ до декабря 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года тарифы на газ для жителей незалежной были повышены на 23,5% - до 8500 гривен за тысячу кубометров (порядка 18 тысяч рублей). В апреле 2019 года этот показатель должен был увеличиться еще на 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU