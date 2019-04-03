2019-04-03T15:53:01+03:00
Общество

"Замечательный артист": Михаил Пореченков прокомментировал смерть Алексея Булдакова

Известный актер в эфире радио "Комсомольская правда" выразил соболезнования родным и близким Алексея Булдакова
Юрий ОРЕШОВАлександр ДЖУМАЕВ
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Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе во время гастролей в среду, 3 апреляАлексей Булдаков скончался в Улан-Баторе во время гастролей в среду, 3 апреляФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Известный российский актер Михаил Пореченков в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал новость о смерти Алексея Булдакова.

По словам Пореченкова, который ранее снимался вместе с Булдаковым, скончавшийся актер был "замечательным, прекрасным артистом". "У него создано образов – замечательных, хороших… мы с ним вместе работали. И в общении прекрасный. Мои соболезнования родным, близким, всем друзьям, кто его знал… Много уходит сейчас у нас народу. Большая жалость", - сказал Пореченков.

Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе во время гастролей в среду, 3 апреля. О смерти актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов. Причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб.

Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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