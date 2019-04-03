"Замечательный артист": Михаил Пореченков прокомментировал смерть Алексея Булдакова
Известный российский актер Михаил Пореченков в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал новость о смерти Алексея Булдакова.
По словам Пореченкова, который ранее снимался вместе с Булдаковым, скончавшийся актер был "замечательным, прекрасным артистом". "У него создано образов – замечательных, хороших… мы с ним вместе работали. И в общении прекрасный. Мои соболезнования родным, близким, всем друзьям, кто его знал… Много уходит сейчас у нас народу. Большая жалость", - сказал Пореченков.
Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе во время гастролей в среду, 3 апреля. О смерти актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов. Причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб.
Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Алексей Булдаков: досье KP.RU »