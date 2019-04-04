Порошенко советуется с гражданами, стоит ли ему принять вызов Зеленского
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение обошедшего его в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского решил устроить опрос населения и посоветоваться с согражданами, стоит ли ему принять вызов соперника.
Напомним, как писал kp.ru, Зеленский согласился подискутировать с Порошенко при условии, что дебаты пройдут на киевском стадионе «Олимпийский», способном принять около 70 тысяч зрителей. Времени на раздумья главе государства комик дал сутки – 24 часа.
«Закон «О выборах президента Украины» определяет, что теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы ты действовал?» - спросил Порошенко у народа на своем Telegram-канале.
В опросе уже приняли участие свыше 12 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них советуют президенту соблюсти закон, и только 18% считают, что в этом случае можно его нарушить.
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ИСТОЧНИК KP.RU