Порошенко советуется с гражданами, стоит ли ему принять вызов Зеленского

СЕГОДНЯ 01:10 2019-04-04T01:20:54+03:00

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Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение обошедшего его в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского решил устроить опрос населения и посоветоваться с согражданами, стоит ли ему принять вызов соперника.

Напомним, как писал kp.ru, Зеленский согласился подискутировать с Порошенко при условии, что дебаты пройдут на киевском стадионе «Олимпийский», способном принять около 70 тысяч зрителей. Времени на раздумья главе государства комик дал сутки – 24 часа.

«Закон «О выборах президента Украины» определяет, что теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы ты действовал?» - спросил Порошенко у народа на своем Telegram-канале.

В опросе уже приняли участие свыше 12 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них советуют президенту соблюсти закон, и только 18% считают, что в этом случае можно его нарушить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU