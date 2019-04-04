Погода в Москве на 4 апреля 2019 года: воздух прогреется до +10

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-04T07:09:22+03:00

В четверг на московских улицах будет тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 4 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 4 апреля 2019 года будет по-весеннему теплой. Столбики термометров днем поднимутся до +8..+10 градусов, однако небо временами будет затянуто облаками.

Осадков в четверг не ожидается, а вот небольшой ветер имеет место быть. Воздушные потоки северо-восточного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что в ночь на пятницу небольшой дождь со снегом все же пройдет в отдельных районах города. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в целом в апреле будет достаточно тепло - временами столбики термометров будут подниматься даже выше установленной нормы, однако ночами температура все еще опускается в минус. Убирать зимние куртки специалисты пока не советуют.

ИСТОЧНИК KP.RU