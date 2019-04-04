2019-04-04T13:32:05+03:00
Политика

Европарламент утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС

Теперь доработанный документ будет передан на рассмотрение в Совет Евросоюза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕСЕвропарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕСФото: REUTERS
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Европейский парламент окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС. Речь идет об изменениях, касающихся правил работы морских участков трубопроводов на территории европейских стран. Решение было принято на заседании пленарной сессии подавляющим большинством голосов.

Глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек, который по совместительству является автором проекта, назвал случившееся "отличной новостью" для общей безопасности.

"Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию", - цитирует его ТАСС.

Теперь доработанный документ будет передан на рассмотрение в Совет Евросоюза. Ожидается, что все технические процедуры будут завершен до конца 2019 года. Это необходимо сделать для того, чтобы действия обновленной директивы распространились и на "Северный поток-2".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике также поддержал проект.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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