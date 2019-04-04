2019-04-04T15:58:11+03:00
Общество

Причина смерти Георгия Данелии: Кинорежиссер умер от остановки сердца

Причину смерти Георгия Данелии назвала его супруга [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Георгий ДанелияГеоргий ДанелияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стала известна причина смерти Георгия Данелии, который скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц. По словам супруги режиссера Галины Данелии, ее муж умер от остановки сердца.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», - сказала женщина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале Георгий Данелия был госпитализирован в одну из столичных больниц. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. Вскоре 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, а спустя два дня появилась информация о том, что создателя культовых советских кинофильмов вывели из этого состояния. Между тем за последние несколько дней здоровье режиссера резко ухудшилось.

Лучшие фильмы Георгия Данелии.Умер кинорежиссёр Георгий Данелия. Вспомним его лучшие фильмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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