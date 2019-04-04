Причина смерти Георгия Данелии: Кинорежиссер умер от остановки сердца

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-04T15:58:11+03:00

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Стала известна причина смерти Георгия Данелии, который скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц. По словам супруги режиссера Галины Данелии, ее муж умер от остановки сердца.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», - сказала женщина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале Георгий Данелия был госпитализирован в одну из столичных больниц. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. Вскоре 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, а спустя два дня появилась информация о том, что создателя культовых советских кинофильмов вывели из этого состояния. Между тем за последние несколько дней здоровье режиссера резко ухудшилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701228" frameborder="0"></iframe> Лучшие фильмы Георгия Данелии.Умер кинорежиссёр Георгий Данелия. Вспомним его лучшие фильмы

ИСТОЧНИК KP.RU