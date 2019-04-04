Причина смерти Георгия Данелии: Кинорежиссер умер от остановки сердца
Стала известна причина смерти Георгия Данелии, который скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц. По словам супруги режиссера Галины Данелии, ее муж умер от остановки сердца.
«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», - сказала женщина ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале Георгий Данелия был госпитализирован в одну из столичных больниц. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. Вскоре 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, а спустя два дня появилась информация о том, что создателя культовых советских кинофильмов вывели из этого состояния. Между тем за последние несколько дней здоровье режиссера резко ухудшилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU