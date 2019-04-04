Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-04T16:43:56+03:00

По словам дипломата, представители Nord Stream 2 также не видят непреодолимых препятствий в реализации проекта [видео]

Изменить размер текста: A A

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал утверждение Европарламентом проекта поправок к газовой директиве ЕС.

В частности, дипломат выразил мнение, что этот документ не создаст серьезных проблем для завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». При этом он пояснил, что точкой входа «Северного потока - 2» на территорию ЕС является Германия, поэтому именно энергорегулятор ФРГ будет принимать решения по проекту.

«Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено», - сказал Чижова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 апреля, Европарламент окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве ЕС. Речь идет об изменениях, касающихся правил работы морских участков трубопроводов на территории европейских стран. Теперь, как ожидается, доработанный документ будет передан на рассмотрение в Совет Евросоюза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU