Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-04T19:54:13+03:00

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Шоумен и кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с действующим лидером Незалежной Петром Порошенко.

«Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов», - сказал Зеленский в видеообращении.

Зеленский также отказался сдавать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте киевского стадиона «Олимпийского» и предложил сдать анализы в частной лаборатории. Таким образом Зеленский отреагировал на предложение президент Украины, который ранее согласился на сам факт сдачи анализов.

zelenskiy_official Обращение Зеленского к Тимошенко

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей, а также пройти тест на алкогольную и наркозависимость. Позже действующий президент согласился сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя и пригласил оппонента в 09:00 в пятницу, 5 апреля, в медицинский пункт стадиона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU