Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Шоумен и кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с действующим лидером Незалежной Петром Порошенко.
«Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов», - сказал Зеленский в видеообращении.
Зеленский также отказался сдавать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте киевского стадиона «Олимпийского» и предложил сдать анализы в частной лаборатории. Таким образом Зеленский отреагировал на предложение президент Украины, который ранее согласился на сам факт сдачи анализов.
Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей, а также пройти тест на алкогольную и наркозависимость. Позже действующий президент согласился сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя и пригласил оппонента в 09:00 в пятницу, 5 апреля, в медицинский пункт стадиона.
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ИСТОЧНИК KP.RU