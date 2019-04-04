Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-04T20:35:20+03:00

Между тем в ЦИК Украины заявили, что публичный спор должен пройти в Общественной телекомпании [видео]

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали дату его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. По словам представителя штаба Дмитрия Разумкова, публичный спор политиков состоятся 19 апреля.

«Девятнадцатого апреля дебаты состоятся», - приводит слова Разумкова украинское информагентство УНИАН.

Между тем в ЦИК незалежной заметили, что дискуссии о месте дебатов до официального объявления итогов первого тура президентских выборов могут расцениваться как нарушение закона, а сами дебаты должны пройти в Общественной телекомпании, а не на киевском стадионе, как предлагает Зеленский.

Кроме того, на новость о дебатах отреагировала и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую артист, претендующий на высший государственный пост на Украине, пригласил стать ведущей публичного спора. Так, она пообещала подумать над предложением Зеленского.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов, при этом комик подчеркнул, что они должны пройти на стадионе в Киеве после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови.

zelenskiy_official Обращение Зеленского к Тимошенко

ИСТОЧНИК KP.RU