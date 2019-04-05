2019-04-05T05:03:19+03:00
В мире

Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

Акции Tesla Inc. упали на торгах на 11% на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава компании Tesla Inc. Илон МаскГлава компании Tesla Inc. Илон МаскФото: REUTERS
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Основатель и глава компании Tesla Inc. Илон Маск потерял в четверг за первые две минуты торгов на нью-йоркской бирже более миллиарда долларов. В результате состояние предпринимателя сократилось до 22,3 миллиарда долларов

Как сообщает агентство Bloomberg, акции Tesla уже на старте потеряли в цене 11%. К закрытию торгов акции Tesla стоили на 8,23% меньше, чем на закрытии биржи в среду.

Падение стоимости компании произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ведомство настаивает на том, чтобы привлечь Маска к ответственности за пост в Twitter, в котором он сообщил, что планирует выпустить 500 тысяч автомобилей.

Комиссия расценивает это обещание, как попытку ввести клиентов в заблуждение, поскольку машин будет выпущено меньше. Суд постановил, что Маск сейчас должен попытаться урегулировать претензии.

Отметим, что согласно подсчетам рейтинга, около 10 миллиардов долларов от состояния Маск получает от владения акциями компании Тесла, а около 13 миллиардов - от его доли в ракетно-космическом бизнесе Space Exploration Technologies Corp.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг в суде Южного округа штата Нью-Йорк состоялись слушания по новому иску федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Маска. В конце февраля Комиссия обратилась в суд с просьбой признать, что глава Илон Маск нарушил досудебное соглашение. Новые претензии SEC к бизнесмену, как и в прошлый раз, связаны с его публикацией в Twitter, где тот написал, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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