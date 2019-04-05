Трамп планирует подписать торговое соглашение с Китаем в течение месяца

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-05T07:07:51+03:00

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Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", - рассказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что "о чем-то монументальном” будет объявлено в течение четырех недель "чего бы это ни стоило".

Глава КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах. Об этом Трампа уведомил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах, передает Интерфакс.

Напомним, сайт kp.ru уже сообщал о прогрессе в ходе переговоров по торговому соглашению между американской и китайской делегациями на встрече, которая состоялась 29 марта в Пекине. Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU