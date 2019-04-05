В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН из-за принижения русского языка

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-05T07:50:38+03:00

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Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации из-за слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык представляет угрозу культуре.

"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд – суд истории", - написал депутат в своем обращении к генсеку.

Он подчеркнул, что своими действиями эстонские власти лишь способствуют развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения. Кроме того, нарушаются права таких граждан, продолжаются унижения. По мнению Чернышова. не лишней мерой будет введений санкций ООН против североевропейского государства, поскольку запрета на ввоз их кильки в Россию явно недостаточно, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что на настоящий момент соотношение предметов на русском и национальном языках в Эстонии составляет 40 и 60 процентов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU