2019-04-05T11:23:31+03:00
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Место на Новодевичьем кладбище уже выбрано [видео]
Елена АКИМОВА
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Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбищеГеоргия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбищеФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, что режиссера Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Место для захоронения уже выбрано, оно находится рядом с могилами Вячеслава Говорухина и Олега Табакова.

- Участок был выделен сразу же после трагичного события, - прокомментировал источник ФАН.

Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни. Он попал в больницу с пневмонией и врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы из-за тяжело протекающей болезни. Позже он был выведен из комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 4 апреля выдающегося кинематографиста не стало.

Дата прощания с режиссером согласовывается с родственниками, столичными властями и грузинской диаспорой. В театре Данелии в память о мастере поставят спектакль по мотивам его любимого фильма «Кин-дза-дза». Эту постановку он обсуждал еще при жизни.

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Галина, супруга Георгия Данелии, признавалась, что чувствует - муж… умирает.

- Конечно, мы надеемся, что он справится, выздоровеет, но… Он устал. Я это читаю по его губам. Он уже не мог говорить, но губами мне что-то «говорил». Я видела, что ему очень тяжело.

Последний год он уже не вставал, лежал... Он говорил, что устал бороться за жизнь...

Мы были к этому совершенно не готовы...

Врачи говорили, что единственным спасением в подобных случаях является пересадка легких. Но делать пересадку Денелии было нельзя, во-первых, из-за возраста. Георгию Николаевичу — 88 лет. Во-вторых, болезнь слишком сильно поразила органы.

Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ИСТОЧНИК KP.RU

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