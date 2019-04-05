2019-04-05T14:37:51+03:00
Выборы президента Украины 2019

Результаты анализов Зеленского будут готовы к понедельнику

Ранее кандидат на пост президента Украины сдал кровь для теста на наркотики и алкоголь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Зеленский сдавал кровь в частной киевской клиникеЗеленский сдавал кровь в частной киевской клиникеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил о том, что результаты его анализов будут готовы к понедельнику.

"Через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем покажем, все официально", - сказал политик.

Напомним, что необходимость в сдаче крови возникла по инициативе самого Зеленского. Шоумен предложил проверить переизбирающего на второй срок президента Украины Петра Порошенко на наркотики и алкоголь. Глава государства согласился, но при условии, что его оппонент также пройдет обследование. Все соответствующие процедуры были проведены в пятницу, 5 апреля.

"Сдал кровь. Все, что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, во мне ее много", - цитирует УНИАН Зеленского, который сдавал анализы в частной киевской клинике.

Сам Порошенко обследовался в лаборатории при стадионе "Олимпийский. При этом, как писал сайт kp.ru, президент ожидал, что представитель "Слуги народа" присоединится к нему.

Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги
Украинец пытался попасть в Польшу «задом наперед»
С января по март 2019 года работы лишились более 80 тысяч человек
Задержан находящийся в розыске фигурант «Дела Абызова»
Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского
Стрельба в Эйндховене: один человек погиб
В Кремле призвали Трампа не ограничиваться словами в вопросе разоружения
Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США
Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию
Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков