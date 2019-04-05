Результаты анализов Зеленского будут готовы к понедельнику
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил о том, что результаты его анализов будут готовы к понедельнику.
"Через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем покажем, все официально", - сказал политик.
Напомним, что необходимость в сдаче крови возникла по инициативе самого Зеленского. Шоумен предложил проверить переизбирающего на второй срок президента Украины Петра Порошенко на наркотики и алкоголь. Глава государства согласился, но при условии, что его оппонент также пройдет обследование. Все соответствующие процедуры были проведены в пятницу, 5 апреля.
"Сдал кровь. Все, что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, во мне ее много", - цитирует УНИАН Зеленского, который сдавал анализы в частной киевской клинике.
Сам Порошенко обследовался в лаборатории при стадионе "Олимпийский. При этом, как писал сайт kp.ru, президент ожидал, что представитель "Слуги народа" присоединится к нему.
Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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