СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-05T18:03:33+03:00

В крови Зеленского и Порошенко не обнаружены следы наркотиков и алкоголя Фото: REUTERS

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Наркотические вещества в крови кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского обнаружены не были. У действующего лидера Незалежной Петра Порошенко также не нашли следов алкоголя и психоактивных веществ в организме.

О результатах анализа Порошенко сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый

«Мы сделали анализ крови на наличие алкоголя. Он отсутствовал», — сказал врач.

Зеленский опубликовал результаты анализа на своей странице в Facebook.

«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», - написал он.

Зеленский опубликовал результаты анализа на своей странице в FacebookФото: Страница в социальной сети героя публикации

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей, а также пройти тест на алкогольную и наркозависимость. Позже действующий президент согласился сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя и пригласил оппонента в 09:00 в пятницу, 5 апреля, в медицинский пункт стадиона. Зеленский не согласился сдавать анализы в медпункте «Олимпийского» и посетил частную лабораторию «Евролаб». Порошенко сдал кровь в лаборатории на территории киевского стадиона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU