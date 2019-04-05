Генсек ООН собирается встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-05T18:22:03+03:00

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш прибыл в пятницу, 5 апреля, в Бенгази для переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифа Хафтар, объявившего о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу Ливии. Об этом сообщила Al Arabia.

В пятницу, 5 апреля, генсек ООН покинул Триполи и посетил Тобрук, где провел встречу со спикером избранного народом парламента Акилой Салехом Исой. После этого Гутерреш отправится в Бенгази провести встречу с командующим ЛНА.

Генсек ООН находится в Ливии со среды 3 апреля. Главная тема поездок Гутерреш - это обстановка в стране на фоне начавшегося наступления ЛНА.

Напомним, в четверг, 4 апреля, командующий ЛНА Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполли. В пятницу 5 апреля появилась информации о том, что Ливийская национальная армия заняла несколько районов на юго-западе Триполи. Как сообщается, на данный момент серьезных столкновений вооруженных сил зафиксировано не было, только мелкие нападения со стороны банд.

Правительство Великобритании настаивает на проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН по сложившийся ситуации в Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU