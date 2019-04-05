Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»

СЕГОДНЯ 23:16 2019-04-05T23:16:09+03:00

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Как заявил на брифинге президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, потенциально опасной можно считать любую собаку, которая не прошла обучения и не показала положительного результата при ее тестировании на социальную адаптацию и безопасность.

Ранее МВД опубликовало свою версию списка потенциально опасных пород собак, в котором оказалось около 70 пород, включая черного терьера и шарпея.

Президент РКФ Владимир Голубев назвал этот список недостаточно обоснованным с научной и профессиональной позиций: «Ссылка на то, что эти породы якобы обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы, не находит научного обоснования и не подтверждается статистическими данными», - уточнил Голубев.

Говоря о второй версии списка (в ней осталось 13 позиций), президент РКФ заявил, что эксперты-кинологи предложили оставить в нем только те породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а значит особенности их поведения наукой изучены не до конца.

Кроме того, президент РКФ предположил, что еще одним разумным шагом могла бы стать сдача начинающими владельцами собак «техминимума», в который вошли бы и основы дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем.

Владимир Голубев заявил, что Федерация работает над программой «Управляемая городская собака», ее могут пройти все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU