2019-04-06T05:49:35+03:00
Политика

США могут внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций

The Wall Street Journal узнал, что в администрации Трампа обсуждают такую возможность
Юлия ДИВЕЕВА
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Офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР)Ирана с флагом Израиля, нарисованным на подошве ботинкаОфицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР)Ирана с флагом Израиля, нарисованным на подошве ботинкаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты могут внести элитные части вооруженных сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Причем объявить о своем решении администрация США может уже 8 апреля. Известно, что эту идею поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Однако в Пентагоне предостерегли руководство страны от такого опрометчивого шага. В частности председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд опасается, что внесение КСИР в список террористических организаций ударит по военнослужащим американцам в регионе.

Издание подчеркивает, что в случае, если решение все же будет принято, то это будет первый случай, когда Вашингтон признает террористической организацией официальный орган иностранного государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 января этого года санкционный список США пополнили проиранские формирования "Фатимиюн" и "Зайнабиюн", связанные, по мнению Вашингтона, с КСИР. А 16 октября прошлого года в черный список попали 20 иранских компаний и банков, которые, по мнению Белого дома, предоставляют финансовую помощь ополчению "Басидж", подчиняющемуся Корпусу стражей исламской революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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