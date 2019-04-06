2019-04-06T10:10:15+03:00
В мире

Любовница богатейшего человека планеты Джеффа Безоса ушла от своего мужа

Лорен Санчес подала на развод на следующий день после того, как ее любовник официально стал свободным
Дарья ИВАШКИНА
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Бывшая телеведущая Лорен Санчес - любовница Джеффа БезосаБывшая телеведущая Лорен Санчес - любовница Джеффа БезосаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 апреля, появилась информация о том, что бывшая телеведущая Лорен Санчес - любовница богатейшего человека на планете Джеффа Безоса - подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом. По некоторым данным, сделала она это на следующий день после официального расставания своего любовника с женой.

«Лорен Санчес сделала шаг в сторону свободы и Джеффа Безоса: она подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом <...> на следующий день после того, как развод Безоса стал окончательным», - пишет таблоид TMZ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале января стало известно о решении Джеффа Безоса и его жена Маккензи расстаться после 25 лет брака. А в минувший четверг выяснилось, что развод и раздел имущества завершен. При этом глава Amazon получил все 75% акций компании и все доли своей бывшей супруги в газете The Washington Post и компании Blue Origin.

ИСТОЧНИК KP.RU

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