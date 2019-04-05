Жена главы Amazon уступила ему при разводе 75% акций компании

СЕГОДНЯ 00:14 2019-04-05T00:16:51+03:00

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Глава компании Amazon получил при разводе все 75% акций компании и все доли своей бывшей супруги в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Об этом прессе в четверг сообщила Маккензи Безос в своем Twitter.

"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех, кто был добр к нам", - написала она.

Также бывшая миссис Безос сообщила, что ее бывший супруг будет иметь право голосовать ее пакетом акций Amazon. Это означает, что Джефф Безос остается крупнейшим акционером этой компании, с рыночной капитализацией в 890 миллиардов долларов и самым богатым человеком в мире.

Как рассказывал сайт kp.ru, 9 января, глава корпорации Amazon Джефф Безос объявил, что решил расстаться со своей 48-летней женой Маккензи Безос после 25 лет брака. Пара поженилась в 1993 году. У них трое сыновей, а также приемная дочь из Китая. Интернет-магазин Amazon Безосы открывали вместе в гараже.

После известий о распаде семьи, СМИ узнали, что Джеффа увела не какая-нибудь юная модель, а 49-летняя соседка, телеведущая Лорен Санчес Уайтселл.

ИСТОЧНИК KP.RU