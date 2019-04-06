Запутались во лжи, как в паутине: вокруг новой раскольнической церкви на Украине разгорелся очередной скандал

Вокруг нового раскольничьего объединения на Украине, именуемого ПЦУ (СЦУ), разгорается новый масштабный скандал. Один из иерархов другого раскольничьего объединения, называемого УПЦ Киевского патриархата, возглавляемого Филаретом (Денисенко), митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф выступил с открытым обращением, озаглавленным «Не могу молчать!!!» (в оригинале именно так, с тремя восклицательными знаками- прим. авт.), которое, как он утверждает, было написано им еще в начале февраля, после возвращения с интронизации «митрополита» Епифания. Но опубликовал свое обращение только несколько дней назад, 3-го апреля. Как выясняется из текста его обращения, вся история создания новой «конфессии» сопровождалась волной недомолвок, недосказанности и прямой лжи.

- Все эти дни я не нахожу себе покоя, ибо боюсь, что своим молчанием поставлю себя когда-то ответчиком на Божием Суде! О чем же я молчу? Молчу о том, что на наших глазах и с нашим невольным участием произошел церковный переворот. В нем, обманом, сменили не только Предстоятеля Церкви, но и саму Церковь направили по какому-то лживому пути, сделали ложь началом ее бытия. Святые Каноны Православной Церкви, только и только, по которым строится жизнь Церкви, заменили чьей-то человеческой, а значит, не лишенной греховности, волей, - начинает свое обращение Иоасаф, в миру Шибаев (выделение шрифтом мое – прим. авт.). - Сейчас, при слабом возражении против этого, нам отвечает теперешняя молодежь, возглавившая Церковь – Так хотят греки! Вся подготовка к этим, уже совершившимся событиям, велась в каком-то тайном шушуканье между окружением Патриарха – митрополитом Епифанем, архиепископами Евстратием и Агапитом. Все происходящее представлялось в виде каких-то отрывочных полуслухов-полупредположений, никто не знал точного положения дел. Правда,уже тогда, «Вражеская пресса» писала о том, что молодое окружение Патриарха имеет тайный план устранить Патриарха от управления, но никто этому не верил. А, выходит, напрасно не верили!

Да, мы действительно предупреждали о том, к чему все идет, но на Украине предпочитали не верить. Более того, когда мы предупреждали, к чему приведет сам майдан еще 5 лет назад, нам не верили, а сейчас, признавая нашу правоту тех оценок, на Украине выставляют встречную претензию: «Вы нас не так предупреждали!». Впрочем, вернемся к обращению, там много замечательного.

Иоасаф упоминает несколько нарушений церковных канонов, которые были допущены специально, но им говорили, что таковы «сложности момента», и на эти нарушения надо пойти, а потом все будет хорошо.

Автор обращения считает все нарушения, которые были допущены при создании этой «конфессии», и, если загибать пальцы каждый раз, когда он перечисляет обман, то даже на двух руках одному человеку пальцев не хватит. Лгали, начиная от ограничения права Филарета выставить свою кандидатуру на должность главы нового объединения: «согласно Канонам, все епископы имеют право быть избранными. Но мы оправдывали эту поправку сложностью момента-объединением малообъединимого, а также, якобы, тесным участием «мнения греков» в этом вопросе». При обсуждении состава Синода: «Кто же будет определять персональный состав этого ротационного Синода? Устав говорит – назначает членов Синода Предстоятель. Т.е. от одного человека – Предстоятеля будут зависеть решения Синода. Он имеет возможность подобрать такой состав, который примет именно его решение. Этим в Церкви вводилось единовластие – отбрасывался принцип соборности». Уточним, что в православии соборность церкви – это не просто один из основных принципов, но и «высшая Божественная основа Церкви». Которая еще и призвана не допустить как раз узурпации власти в конфессии.

- Мы обсуждали Устав, ни разу не видя его в глаза, пользовались только слухами, получаемыми от архиеп. Евстратия, да обрывками сведений из интернета. Проект текста, который и был принят, мы получили за 2 часа до самого голосования, - пишет автор обращения. - Лгали до Собора о двух Предстоятелях. Лгали, принимая Устав, текст которого не обсуждался и оказался совсем не похожим на обещанный. Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры, она все же отходит к Вселенскому Патриарху, или просто-в небытие.

Но и после интронизации Епифания ничего не изменилось. Обещания не выполняются, Диаспоры отданы патриарху Варфоломею из Стамбула, вопреки обещаниям до Объединительного собора. А Филарет задвинут на дальние задворки ПЦУ/СЦУ новыми, пышущими здоровьем иерархами, которым он, как пишет Иоасаф, «дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги».

Более того, Филарета в новом объединении, по словам автора обращения, чуть ли не поносят уже и в открытую: «Архиерейская молодежь, не стесняясь, спорили со Старцем по любому мизерному вопросу, в особенности, когда стал вопрос об управлении Патриархом приходами Киева. Тут началось просто глумление над Старцем-Патриархом! В этом преуспевали митрополит Симеон и епископ Герман, участвовал и митрополит Макарий. Они в непочтительном, чтобы не сказать в хамском тоне, требовали отобрать у Патриарха право на управление Киевскими приходами. Архиереи бывшего Киевского Патриархата, помалкивали, давая возможность глумиться над Патриархом. Вы читали в опубликованных Журналах Синода слова – Почетный Патриарх Филарет утвержден в качестве Управляющего приходами Киева. А на самом деле, он был утвержден только после того, как он хотел уйти с заседания Синода и обратиться с Заявлением к общественности. Только после этого утвердили!»

- Если пункт Устава противоречит Каноническому Праву Церкви, он нелегитимен. Его положения незаконны… И все, сделанное на основе лжи, неправды, не имеет силы в Церкви, а является, по слову Отцов Второго Вселенского Собора о Максиме Цинике – ничтожным, - припечатывает ПЦУ Иоасаф, но этим не ограничивается, а делает еще более тяжелый для всякого священнослужителя вывод, настоящий приговор для ПЦУ. - А ведь где ложь, там и ее, лжи, отец.

Говорит Иоасаф, но недоговаривает. Так вспомним до конца, что подразумевает это устойчивое сочетание «отец лжи». От Иоанна святое благовествование, глава 8, слова Иисуса: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». И пусть это говорит тоже раскольник, пусть он обижен или даже делает это по просьбе такого же раскольника Филарета, пусть им движет обида. Здесь важнее, что выворачивает наизнанку то, что было скрыто, подковерные интриги и мышиную возню при создании новой «церкви». Передает атмосферу происходившего, показывает не предназначенное для постороннего взгляда.

Ох, не случайно, кроме Константинопольского патриархата, расположенного в славном турецком городе Стамбуле, никто из канонических православных конфессий не признал новообразование. Не случайно. Более того, как сообщил архимандрит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алипий Светличный, Иерусалимский патриархат ужесточил проверку представителей украинского духовенства, чтобы не допустить к служению представителей раскольников, в том числе и посланников этой самой ПЦУ/СЦУ. Нет им хода к литургии в Храме Гроба Господня.

- Иерусалимская церковь беспокоится о том, чтобы в литургии принимали участие настоящие священнослужители, - говорится в сообщении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook. - Представители из нового образования - ПЦУ - уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются.

Так что не благодать, не томос и «вiру» привез от Варфоломея Петр Алексеевич из Стамбула, а новый раскол и еще большую смуту для украинских верующих. И об этом говорят уже никакие не «вражьи голоса» и не «вражеская пресса».

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