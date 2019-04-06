ВВС правительства Ливии нанесли удары по позициям национальной армии

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-06T14:20:05+03:00

В последнее время ситуация в Ливии резко обострилась Фото: REUTERS

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В субботу, 6 апреля, стало известно, что авиация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла серию ударов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА), которая в настоящее время ведет наступление на столицу страны Триполи.

По некоторым данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара подверглись авианалету в таких населенных пунктах, как Гарьян и Сук Хамис, расположенных неподалеку от главного города североафриканского государства, сообщает Al Jazeera.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 апреля, фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи. Причем, по последним данным, подразделениям ЛНА к настоящему моменту уже удалось установить контроль над городами к югу и западу от ливийской столицы.

Между тем премьер ПНС Фаиз Сарадж санкционировал использование авиации для «защиты гражданского населения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU