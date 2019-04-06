Итог матча Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: армейцы победили 2:0 и вышли на третье место в Премьер-Лиге

СЕГОДНЯ 20:54 2019-04-06T20:54:25+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился один из двух центральных поединков 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак", который занимал до этого матча 5 строчку в турнирной таблице, принимал на своем поле четвертую команду Лиги - столичный ЦСКА. Армейцы всего на один балл опережали "красно-белых" перед игрой. И у матча было немало интриг и без этого факта.

В первом тайме встречи команды не забили голов. Однако же у "Спартака" было тотальное преимущество. Каким-то, просто, чудом ЦСКА не пропустил в стартовые 45 минут игры. И потом сразу же в начале второй половины встречи забил дважды.

На 46-й и 55-й минутах матча героем для всех фанатов ЦСКА стал исландский легионер Арнор Сигурдссон. Молодой скандинав сначала поразил ворота "Спартака" после дикой ошибки в обороне "красно-белых". А потом уже приложился после подачи Марио Фернандеса.

ЦСКА победил со счетом 2:0 и поправил свое турнирное положение. У них 40 очков и 3 место в турнирной таблице. "Спартак" остался пятым. И уже завтра на расстояние 1 очка к нему может приблизиться "Ростов" в случае победы в гостях над "Уфой".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главного матча 22 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU