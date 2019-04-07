Польша планирует потребовать от ФРГ 900 млрд долларов репараций

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-07T07:28:15+03:00

У Стены смерти в бывшем нацистско-германском концентрационном лагере и лагере смерти Освенцим в день 74-й годовщины освобождения Освенцима и Дня памяти жертв Холокоста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат польского сейма назвал позором то, что власти страны до сих пор не добились выплат от Германии

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Не менее 900 миллиардов долларов намерены потребовать власти Польши от Германии в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.

"Мы понимаем, что если бы мы были более процветающей страной, если бы не немецкие преступления, разрушения и разграбление польских активов", - заявил он в интервью журналу WPolityce.

Шевчак назвал позором то, что последние 30 лет польские власти игнорировали вопрос о компенсации за ущерб в войне. Он отметил, что его удивляет поведение немецких политиков, которые учат поляков верховенству закона.

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство",- сказал депутат Сейма.

Политик также подчеркнул, что ФРГ должна быть готова выплатить "достойные финансовые средства на репарации".

Напомним, сайт kp.ru писал, что еще в октябре прошлого года глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик говорил о том, что Польша пересмотрит сумму ущерба, нанесенного Германией во время Второй Мировой войны, и предъявит новые претензии по репарациям. А ранее, в июле Мулярчик призвал Сейм Польши создать отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU