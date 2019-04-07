Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля

СЕГОДНЯ 20:36 2019-04-07T20:36:09+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, действующий украинский лидер Петр Порошенко назначил своему сопернику по президентской гонке Владимиру Зеленскому дату дебатов. Глава незалежной заявил, что будет ждать комика на киевском стадионе «Олимпийский» 14 апреля.

«14 апреля, в следующее воскресенье, я [буду] на Республиканском стадионе [«Олимпийски»], именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19:00 или 20:00 будет оптимальным временем», - сказал Порошенко в интервью телеканалу «Украина».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, изначально планировалось, что встреча кандидатов для дебатов перед вторым туром президентских выборов пройдет на стадионе «Олимпийский» 19 апреля.

Между тем только в это воскресенье стали известны окончательные результаты первого тура голосования, который состоялся в незалежной 31 марта. Как выяснилось, председатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко - 15,95%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU