Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-08T06:40:32+03:00

Кандидат на пост нового лидера Украины от партии «Слуга народа», как уверяют в его команде, готов также и к переговорам с главой Белого дома

Изменить размер текста: A A

Победивший в первом туре президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский объявил, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом кандидат от партии «Слуга народа» заявил в эфире телеканала «Украина», когда знакомил соотечественников со своим планом восстановления мира в Донбассе. По его словам, о прекращении войны на юго-востоке Незалежной нужно говорить с руководством нашей страны.

«Должен быть формат переговоров с Российской Федерацией в присутствии западных представителей», - уточнил он.

Перед этим в интервью телеканалу ICTV советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о готовности шоумена к переговорам с президентами России и США.

«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», - так Данилюк ответил на вопрос, готов ли Зеленский к общению с лидерами двух держав.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. В воскресенье, 7 апреля, Центризбирком страны объявил его окончательные итоги: Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,95% принявших участие в голосовании граждан. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU