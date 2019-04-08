2019-04-08T06:40:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России

Кандидат на пост нового лидера Украины от партии «Слуга народа», как уверяют в его команде, готов также и к переговорам с главой Белого дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Победивший в первом туре президентских выборах на Украине шоумен Владимир ЗеленскийПобедивший в первом туре президентских выборах на Украине шоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Победивший в первом туре президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский объявил, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом кандидат от партии «Слуга народа» заявил в эфире телеканала «Украина», когда знакомил соотечественников со своим планом восстановления мира в Донбассе. По его словам, о прекращении войны на юго-востоке Незалежной нужно говорить с руководством нашей страны.

«Должен быть формат переговоров с Российской Федерацией в присутствии западных представителей», - уточнил он.

Перед этим в интервью телеканалу ICTV советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о готовности шоумена к переговорам с президентами России и США.

«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», - так Данилюк ответил на вопрос, готов ли Зеленский к общению с лидерами двух держав.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. В воскресенье, 7 апреля, Центризбирком страны объявил его окончательные итоги: Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,95% принявших участие в голосовании граждан. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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