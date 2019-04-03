Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски

СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-03T05:38:06+03:00

Так экс-депутат Верховной рады отреагировала на то, что шоумен поблагодарил проголосовавших за него украинцев на русском языке

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что лидера первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского нужно посадить в тюрьму за то, что он «не выучил государственный язык» и говорит по-русски.

Гневную реакцию националистки вызвала речь шоумена, в которой он поблагодарил проголосовавших за него сограждан на русском языке, а не на украинском.

«Вы можете перевести, что оно (Зеленский) несло? Я не понимаю, что оно несло», - в частности, заявила Фарион в эфире одного из украинских телешоу. Причем «я не понимаю» она произнесла по-английски.

«Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык? Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская до второго тура! Оно насилует язык на глазах у всей страны», - продолжила националистка, упорно называя кандидата в президенты в среднем роде.

А когда ей сказали, что «люди так проголосовали», и голосов у Зеленского почти вдвое больше, чем у действующего главы государства Петра Порошенко, Фарион заявила, что «объявляет войну» всем, кто поддержал его 31 марта.

«И в этой войне мы должны победить – свободные и самодостаточные украинцы!», - провозгласила поборница «ридной мовы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.

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Соревнование за право называться умом, честью и совестью нынешней Украины развернулось в незалежной. Лидируют дамы – второсортная детская писательница Лариса Ницой, вынюхивающая, кто и где говорит по-русски, и строчащая по этому поводу жалобы даже на сотрудников СБУ, и вчерашняя суперстар для украинских СМИ, ныне потускневшая экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU