2019-04-08T07:08:15+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 8 апреля 2019 года: обильный дождь и сильный ветер

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 8 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 8 апреляСиноптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 8 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 8 апреля 2019 года будет облачной и пасмурной. На протяжении практически всего дня в городе будет идти небольшой, а местами и умеренный, дождь.

При этом скорость ветра порой может достигать 15 метров в секунду. Средний же показатель составляет 5-10 м/с. Направление воздушных потоков - юго-восточное.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее синоптики объявили в Москве "желтый" уровень опасности на понедельник. Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе с 9:00 до 21:00.

Температура воздуха днем окажется на уровне 9..11 градусов тепла, а в ночные часы может опуститься до 5..7 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр.

Стоит отметь, что погода будет потенциальная опасна и во вторник. В городе также ожидается сильный ветер и обильные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России
Больной раком сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами
Помпео: США встревожены боевыми действиями в Ливии
Машина «Скорой помощи» сбила пешехода в центре Москвы
Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане
Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США
В Белом доме заявили, что демократы «никогда» не увидят налоговые декларации Трампа
CBS узнал о скорой отставке главы МВБ США
СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи
В Костромской области пропали два мальчика семи и восьми лет
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Пострадавший в Эймсбери британец не знает, чем и от чего его лечат
Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы