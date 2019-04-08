Погода в Москве на 8 апреля 2019 года: обильный дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-08T07:08:15+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 8 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 8 апреля 2019 года будет облачной и пасмурной. На протяжении практически всего дня в городе будет идти небольшой, а местами и умеренный, дождь.

При этом скорость ветра порой может достигать 15 метров в секунду. Средний же показатель составляет 5-10 м/с. Направление воздушных потоков - юго-восточное.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее синоптики объявили в Москве "желтый" уровень опасности на понедельник. Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе с 9:00 до 21:00.

Температура воздуха днем окажется на уровне 9..11 градусов тепла, а в ночные часы может опуститься до 5..7 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр.

Стоит отметь, что погода будет потенциальная опасна и во вторник. В городе также ожидается сильный ветер и обильные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU