Американские сенаторы "устали" от проектов по антироссийским санкциям

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-08T10:11:00+03:00

В США "устали" от инициатив по санкциям против России Фото: REUTERS

Многие все еще хотят "наказать" Москву за приписываемые ей действия, однако достигнуть консенсуса не получается

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Американские сенаторы уже "устали" об обсуждения законопроектов по антироссийским санкциям. Такое признание сделал член Конгресса от штата Флорида Марко Рубио.

По его словам, многие законодатели все еще хотят "наказать" Москву за предписываемое ей вмешательство в выборы президента США и другие действия, однако достичь консенсуса относительно конкретных мер пока не удается. Также существует вероятность того, что санкции отразятся на самой Америке.

"В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей", - цитирует Рубио агентство Bloomberg.

Другой сенатор Рон Джонсон также поддержал позицию своего коллеги и высказал необходимость проведения оценки ситуации на предмет того, что теперь можно сделать.

Сайт kp.ru ранее в марте США вновь ужесточили антироссийские санкции по Украине. Ограничительные меры были введены в отношении шести физических лиц и восьми компаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700860" frameborder="0"></iframe> Рогозин: Несмотря на санкции, американцы закупают у нас ракетные двигатели.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU