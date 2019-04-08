Аэропорт Триполи отменил все рейсы

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-08T17:17:21+03:00

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Единственный действующий в Триполи аэропорт Митига приостановил прием и отправку самолетов после обстрела со стороны подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара, объявившего о начале наступления на удерживаемую Правительством национального согласия (ПНС) столицу Ливии.

Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, ПНС отменил все рейсы в столичном аэропорту в связи с вооруженными столкновениями нескольких группировок и попадания снарядов на его территорию.

Напомним, что в четверг, 4 апреля, командующий ЛНА Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В субботу, 6 апреля, Ливийская национальная армия взяла полный контроль над аэродромом столицы Ливии. В ночь на понедельник, 8 апреля, авиация Военно-воздушных сил Правительства национального согласия Ливии начала наступление на стратегически важный объект.

Сайт kp.ru писал о том, что подразделения ЛНА начали покидать территорию международного аэропорта Триполи, а контроль над стратегическим объектом заняла группировки, лояльные Правительству национального согласия Фаиза Сараджа.

ИСТОЧНИК KP.RU