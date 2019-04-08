Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-08T14:26:19+03:00

СМИ сообщают, что стратегический военный объект перешел под контроль Правительству национального согласия

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Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара, объявившего о начале наступления на удерживаемую Правительством национального согласия (ПНС) столицу Ливии, покидают территорию международного аэропорта Триполи.

Как сообщает Sky News Arabia, контроль над стратегическим объектом теперь занимают группировки, лояльные Правительству национального согласия Фаиза Сараджа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиация Военно-воздушных сил ПНС в ночь на понедельник, 8 апреля, нанесла удар по аэродрому, над которым в субботу, 6 апреля, ЛНА установила полный контроль.

Напомним, что в четверг, 4 апреля, командующий ЛНА Халиф Хафтар объявил о начале наступления на ливийскую столицу. В настоящий момент бои ведутся в нескольких районах города, погибли как минимум семь человек, еще 55 получили ранения.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНС, на востоке страны действует временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.

ИСТОЧНИК KP.RU