СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи
Авиация Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ночь на понедельник, 8 апреля, нанесла удар по аэродрому, расположенному недалеко от Триполи, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.
По данным собеседников телеканала, целью удара стал аэродром военной базы Эль-Ватыя. О возможных жертвах, пострадавших или разрушениях информации пока не поступало.
Тем временем представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил телеканалу Al Arabiya, что подразделения ЛНА продвинулись к восточным районам Триполи. Генерал подчеркнул, что армия Хафтара «извлекла полезные уроки из прошлых сражений», и теперь у нее «большой потенциал».
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о наступлении возглавляемых Хафтаром сил на ливийскую столицу, бои ведутся в нескольких районах города и на территории аэропорта Триполи, погибли как минимум семь человек, еще 55 получили ранения..
ИСТОЧНИК KP.RU