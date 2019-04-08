2019-04-08T02:05:45+03:00
В мире

СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи

Тем временем в армии Хафтара заявили о продвижении к восточным районам ливийской столицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В армии Хафтара заявили о продвижении к восточным районам ТриполиВ армии Хафтара заявили о продвижении к восточным районам ТриполиФото: REUTERS
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Авиация Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ночь на понедельник, 8 апреля, нанесла удар по аэродрому, расположенному недалеко от Триполи, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников телеканала, целью удара стал аэродром военной базы Эль-Ватыя. О возможных жертвах, пострадавших или разрушениях информации пока не поступало.

Тем временем представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил телеканалу Al Arabiya, что подразделения ЛНА продвинулись к восточным районам Триполи. Генерал подчеркнул, что армия Хафтара «извлекла полезные уроки из прошлых сражений», и теперь у нее «большой потенциал».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о наступлении возглавляемых Хафтаром сил на ливийскую столицу, бои ведутся в нескольких районах города и на территории аэропорта Триполи, погибли как минимум семь человек, еще 55 получили ранения..

ИСТОЧНИК KP.RU

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