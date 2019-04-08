СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-08T18:26:54+03:00

В Верховной раде рассказали о конфликте немецких и украинских парламентариев в ПАСЕ Фото: REUTERS

По словам нардепа Борислава Березы, представители ФРГ «оскорбляли» своих коллег из незалежной

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам политика, представители Германии «оскорбляли» украинских коллег на неформальном закрытом заседании, в ходе которого обсуждалось возможное возвращение России в ПАСЕ. При этом нардеп сравнил поведение главы делегации ФРГ Андреаса Ника с поведением «гопоты».

«Они [немцы] выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика», - приводит слова Березы украинского агентство «Укринформ».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ и запретили ей участвовать в работе руководящих органов ассамблеи. В итоге в 2017 году РФ заблокировала треть своего взноса в СЕ, предназначенного для финансирования Парламентской ассамблеи.

А в январе этого года ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России: количество украинских делегатов тогда было сокращено с четырех до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU