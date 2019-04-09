Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США
Уволенного президентом США Дональдом Трампом Рэндольфа Аллеса на посту директора Секретной службы сменит Джеймс Мюррей, он возглавит отвечающую за охрану первых лиц страны службу уже в мае.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Мюррей «долгое время проработал в Секретной службе». Официальный представитель президентской администрации также сказала, что Трамп поблагодарил Аллеса за «более чем 40-летнюю службу» Америке, передает агентство Associated Press.
Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 8 апреля, стало известно, что президент США отправил в отставку директора Секретной службы.
Причины его увольнения не назывались, однако, по данным телеканала CNN, это может быть связано с недавними событиями во Флориде. Напомним, в конце марта в резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка. При задержании у нее нашли два паспорта КНР, четыре смартфона и флешку с вирусами.
ИСТОЧНИК KP.RU