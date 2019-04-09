2019-04-09T00:21:44+03:00
В мире

Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США

Вместо уволенного Рэндольфа Аллеса президент Трамп назначил Джеймса Мюррея
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Уволенного президентом США Дональдом Трампом Рэндольфа Аллеса на посту директора Секретной службы сменит Джеймс Мюррей, он возглавит отвечающую за охрану первых лиц страны службу уже в мае.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Мюррей «долгое время проработал в Секретной службе». Официальный представитель президентской администрации также сказала, что Трамп поблагодарил Аллеса за «более чем 40-летнюю службу» Америке, передает агентство Associated Press.

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 8 апреля, стало известно, что президент США отправил в отставку директора Секретной службы.

Причины его увольнения не назывались, однако, по данным телеканала CNN, это может быть связано с недавними событиями во Флориде. Напомним, в конце марта в резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка. При задержании у нее нашли два паспорта КНР, четыре смартфона и флешку с вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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