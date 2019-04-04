Палата общин отказалась голосовать по новым вариантам Brexit

СЕГОДНЯ 02:44 2019-04-04T02:58:04+03:00

Британские депутаты уже дважды отвергали все альтернативы правительственному проекту соглашения с ЕС

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 3 апреля, члены британской Палаты общин решали, стоит ли им на следующей неделе провести очередной, уже третье по счету, голосование по новым альтернативным вариантам соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Голоса разделились поровну: 310 депутатов высказались за, 310 были против, поэтому решающим оказалось мнение спикера Джона Беркоу. По правилам парламента страны, в таких случаях спикер имеет право выбирать, и Беркоу выбрал: новую процедуру голосования проводить не станут, передает ТАСС.

Стоит отметить, что британские законодатели пытались принять уже дюжину альтернативных вариантов сделки с ЕС, ни одна не набрала нужного количества голосов.

Как писал сайт kp.ru, 25 марта Еврокомиссия сообщила, что сценарий жесткого выхода Британии из Евросоюза становится все более очевиден. В ЕК призвали всех граждан и бизнес ЕС подготовиться к Brexit без сделки. Незадолго до этого, 19 марта, Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай жесткого Brexit. 10 апреля ЕС созовет экстренный саммит по этому вопросу.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU