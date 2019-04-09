У задержанной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» китаянки нашли устройство для поиска скрытых камер

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-09T09:15:36+03:00

Кроме того, при обыске в ее гостиничном номере обнаружили крупную сумму наличными, девять флешек и пять сим-карт

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При обыске в гостиничном номере китаянки, которую в конце марта задержали за незаконное проникновение в резиденцию президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, американские сыщики нашли специальное устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры видеонаблюдения.

Кроме того, выяснилось, что гостья из Поднебесной хранила в своем номере несколько тысяч долларов наличными, девять флешек и пять сим-карт. Об этом рассказали на судебном заседании сотрудники прокуратуры города Уэст-Палм-Бич. Они утверждают, что гражданка Китая, представлявшаяся по имени Юцьзин Чжан, во время пребывания в США сообщала о себе «заведомо ложную информацию».

Сторона обвинения высказалась против ее освобождения из-под стражи под залог. Следующее заседание суда, на котором будет решаться этот вопрос, состоится 15 апреля, сообщает телеканал CNN.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, во время задержания у нарушительницы при себе были два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой.

К слову, американские СМИ связывают неожиданную отставку главы отвечающей за охрану первых лиц страны Секретной службы США именно с проникновением китаянки в поместье Трампа «Мар-а-Лаго».

ИСТОЧНИК KP.RU