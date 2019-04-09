У задержанной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» китаянки нашли устройство для поиска скрытых камер
При обыске в гостиничном номере китаянки, которую в конце марта задержали за незаконное проникновение в резиденцию президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, американские сыщики нашли специальное устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры видеонаблюдения.
Кроме того, выяснилось, что гостья из Поднебесной хранила в своем номере несколько тысяч долларов наличными, девять флешек и пять сим-карт. Об этом рассказали на судебном заседании сотрудники прокуратуры города Уэст-Палм-Бич. Они утверждают, что гражданка Китая, представлявшаяся по имени Юцьзин Чжан, во время пребывания в США сообщала о себе «заведомо ложную информацию».
Сторона обвинения высказалась против ее освобождения из-под стражи под залог. Следующее заседание суда, на котором будет решаться этот вопрос, состоится 15 апреля, сообщает телеканал CNN.
Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, во время задержания у нарушительницы при себе были два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой.
К слову, американские СМИ связывают неожиданную отставку главы отвечающей за охрану первых лиц страны Секретной службы США именно с проникновением китаянки в поместье Трампа «Мар-а-Лаго».
ИСТОЧНИК KP.RU