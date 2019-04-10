Захарова оценила появление Путина на агитационных билбордах Порошенко

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-10T07:32:14+03:00

Ранее на улицах Украины появились плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с юмором отнеслась к предвыборной агитации президента Украины Петра Порошенко, на билбордах которого появились фотографии российского главы Владимира Путина

Сайт kp.ru писал о том, что впервые подобные постеры были замечены еще в конце января 2019 года на заднике сцены, с которой выступал лидер незалежной. На плакате были изображены президенты Украины и России с подписью: "Порошенко или Путин". Позже на улицах охваченной предвыборной "лихорадкой" страны появились и другие похожие билборды. В штабе украинского лидера пояснили, что все они призваны продемонстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" президенту России.

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU