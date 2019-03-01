2019-03-01T10:46:17+03:00
Политика

Белый дом: Трамп на встрече с Ким Чен Ыном не стал повторять ошибку Обамы

В администрации президента США заявили, что политик всего лишь отказался от плохой сделки с КНДР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп (слева) и Ким Чен ЫнДональд Трамп (слева) и Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался заключать сделку с северокорейцами, поскольку она была плохой. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, глава государства решил не повторять ошибку своего предшественника, 44-го американского лидера Барака Обамы, который все же пошел на подписание Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

"Президент Обама не стал отказываться от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп отказался делать такие ошибки в отношении Ирана, КНДР и кого-либо еще", - написала Сандерс у себя в микроблоге в Twitter.

При этом она подчеркнула, что действующий американский лидер ставит безопасность своих граждан выше политики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27-28 февраля в столице Вьетнама прошел саммит США - КНДР, который в итоге не принес никаких результатов. Трамп и северокорейский глава Ким Чен Ын покинули место проведения переговоров раньше запланированного времени без подписания совместных документов.

Как позже пояснил сам президент США, Пхеньян хотел добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, однако Вашингтон не был готов пойти на такой шаг.

Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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