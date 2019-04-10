Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-10T11:04:36+03:00

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Министерство обороны Соединенных Штатов заключило сразу несколько крупных контрактов на строительство стены на границе с Мексикой. Общая сумма сделок Пентагона с частными компаниями составляет 976 миллионов долларов.

Так, один из контрактов был заключен с техасской фирмой SLSCO. Ее специалисты займутся строительства участка стены на границе в штате Нью-Мексико и получат за это порядка 789 миллионов долларов. Второй контракт был заключен с компанией Barnard Construction из штата Монтана. Сумма сделки составила 187 миллионов долларов. На эти деньги фирма должна будет возвести заграждение на территории Аризоны, передает CNN.

Сайт kp.ru писал о том, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан поручил выделить один миллиард рублей на строительство 91-километрового участка стены на границе США и Мексики еще в конце марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU